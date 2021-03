Wall Street contrastata, delude occupazione nel privato

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi contrastati per la borsa di Wall Street, alla vigilia di un intervento delad un evento del Wall Street Journal. Delude il dato sull'occupazione nel settore privato : sono stati creati nuovi posti di lavoro inferiori alle attese del mercato.Nel frattempo si guarda al Senato che dovrebbe iniziare a discutere della sua versione delche la Camera ha approvato la scorsa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,34%; mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.854 punti. In netto peggioramento il(-1,73%); come pure, leggermente negativo l'(-0,51%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,54%),(+1,94%) e(+1,05%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,58%),(-1,51%) e(-0,97%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,73%),(+3,21%),(+2,95%) e(+2,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,25%.(+7,24%),(+5,44%),(+5,23%) e(+4,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,35%.Affonda, con un ribasso del 4,04%.Crolla, con una flessione del 3,97%.