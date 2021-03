Assicurazioni, Allianz acquisisce Aviva Italia per 330 milioni

Allianz

(Teleborsa) -, la controllata italiana del gruppoha raggiunto un accordo per, la compagnia assicuratrice Danni del gruppoin Italia, da Aviva Italia Holding SpA per. L'operazione riguarda un portafoglio equamente distribuito tra segmenti di business auto e non auto con premi emessi lordi di circa 400 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto entro la seconda metà del 2021.Con questa operazione, ladi Allianz nel mercato italiano Danni dovrebbe, segnala la società, consolidando la sua posizione di terzo player in Italia nel mercato. Saranno quasi 500 gli agenti che si uniranno ad Allianz, oltre ai dipendenti di Aviva Italia."L'acquisizione di Aviva Italia SpA si sposa perfettamente con la nostra strategia di crescita nel mercato assicurativo, basata su una solida piattaforma tecnologica e su continui investimenti per offrire ai nostri clienti e agenti prodotti e servizi di qualità", ha commentato, amministratore delegato Allianz SpA.L'operazione rientra neiportato avanti dalla CEO Amanda Blanc, entrata in carica nel 2020: è in corso un ridimensionamento delle attività del gruppo in Europa e in Asia per concentrarsi sui mercati principali di Regno Unito, Irlanda e Canada.Per ildi Aviva in Italia restano in pole position , che potrebbero subentrare nella joint venture italiana con. CNP sarebbe vicina a rilevare la partecipazione del 51% di Aviva PLC in Aviva SpA per circa 385 milioni di euro.