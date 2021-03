Borse asiatiche in profondo rosso, Tokyo chiude a -2,13%

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche lascia sul terreno il 2,13%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', in netto calo del 3,82%.In forte calo(-2,49%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-1,28%).Negativo(-0,74%); con analoga direzione, in ribasso(-0,95%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento dell'scambia allo 0,12%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,27%.