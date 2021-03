Borse europee negative. Attesa per Powell e OPEC+

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sulle borse pesa il nuovo aumento dei rendimenti sul mercato obbligazionario USA per i timori della possibilità di un'accelerazione dell'inflazione. C'è attesa per l'intervento, nel tardo pomeriggio, del presidente della FEDe per lachiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.712,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,59%.Sulla parità lo, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,47%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,00%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,3%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 22.889 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 24.903 punti.Negativo il(-0,78%); sulla stessa linea, variazioni negative per il(-1,07%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,77%) e(+1,22%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,00%),(-2,67%) e(-1,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,37%),(+1,52%),(+1,01%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.In caduta libera, che affonda del 2,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.di Milano,(+2,05%),(+1,22%),(+0,93%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,97%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,80%.Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.In apnea, che arretra del 2,49%.