Burlington Stores corre a Wall Street, mercato premia i conti

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 12,73% con il mercato che sta premiando la trimestrale superiore alle aspettative.Laha chiuso il quarto trimestre con unche si è attestato a 2,44 dollari contro i 2,12 dollari stimati dagli analisti. Isono stati pari a 2,28 miliardi di dollari a fronte dei 2,08 miliardi indicati dal consensus.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,01%, rispetto a -2,66% dell').Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 278,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 295,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 270,2.