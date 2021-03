Enel, emissione di nuove obbligazioni ibride per 2,25 miliardi

Enel

(Teleborsa) -ha lanciato l'emissione di unnon convertibile subordinatoperpetuo multi tranche denominato in euro destinato a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a. L’operazione ha ricevuto, per un ammontare di 7,8 miliardi di euro.L’emissione delle nuove obbligazioni è effettuata in esecuzione della delibera del 25 febbraio 2021 del CdA, che ha autorizzato l’emissione entro il 31 dicembre 2021, di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi, per un importo massimo pari a 3 miliardi di euro.La data prevista per il regolamento delle nuove obbligazioni è l'2021. Con questa emissione, il portafoglio ibrido del gruppo ad oggi in circolazione aumenta a circa 6,8 miliardi di euro. Le nuove obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della. La società prevede che alle stesse venga assegnato da parte delle agenzie un rating di Baa3/BBB-/BBB (Moody’s/S&P/Fitch) e un equity content pari al 50%.