Fineco, raccolta netta a 1,3 miliardi a febbraio. Il gestito raddoppia

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio laaccelera ulteriormente, raggiungendo gli(+64% rispetto ai 771 milioni dell'anno precedente). Lo scorso mese la banca ha fatto segnare un record di, mentre la componente gestita ha raggiunto 687 milioni di euro, oltre il doppio rispetto ai 340 milioni di febbraio 2020.La componente amministratasi è attestata a 37milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 541milioni di euro. I ricavi stimati sono stati pari a circa 22 milioni (+18% anno su anno), portando il progressivo da inizio anno a circa 42 milioni. Anche in febbraio si è confermato il sorpasso deglirispetto a quelli italiani, sottolinea la banca."Anche il mese di febbraio registra una raccolta molto solida, soprattutto per quanto riguarda la componente gestita, a conferma della capacità di Fineco di affiancare i clienti in una gestione del patrimonio sempre più efficiente, consapevole e sostenibile", ha commentato, amministratore delegato di Fineco.