Gentiloni: politiche monetarie e di bilancio proseguano "mano nella mano"

(Teleborsa) - Anche nel"le" nell'area euro "dovrebbero andare mano nella mano, ovviamente nel pieno rispetto delleLo ha affermato il Commissario europeo all'Economia,durante un'audizione alla Commissione Affari economici e monetari del parlamento UE."Quando labisognerà riorientare le misure di sostegno, che devono proseguire, verso provvedimenti più mirati", ha ribadito l'eurocommissario. E in particolare sul 2022, sugli aiuti "continuerà ad esserci un elementoma al tempo stesso dovranno essercsugli interventi."Quest'anno nell'area euro continueremo ad aver unaovviamente con alcuni aumenti marginali connessi a venir meno di misure (di taglio) dell'IVA in Paesi rilevanti (Germania-ndr), ma complessivamente l, ha proseguito. "Ovviamente dobbiamo guardare ai segnali che giungono, ma al momento questo è il nostroha detto in risposta a una domanda sui recentiIeri, intanto, laha fatto sapere che è orientata a confermare anche sul prossimo anno ladel Patto di Stabilità e di crescita e di procedere, invece, alla riattivazione delPer Gentiloni sono tresulla revisione delle regole del Patto di Stabilità e di crescita. "ha affermato il commissario., perchè usciremo da questa crisi con livello medio di debito molto alto, anche se resterà più basso della media OCSE, sarà attorno al 100% del PIL. E- ha aggiunto - come rafforzare laLa revisione delle regole sui conti pubblici del Patto di Stabilità e di crescita dovrà servire a gestire la sfida dei prossimi annie dare alle nostre economie undi quelle di altre". "Noi, come istituzione europea, dovremo essere molto concentrati su quanto sia storica la sfida che ci troviamo di fronte. Sappiamo che ci servono regole comuni, ce le abbiamo e discuteremo la loro revisione. La vera sfida - ha detto - è come queste regole e il ruolo delleche dobbiamo gestire nei prossimi anni".Mentre guardando alle nazioni, secondo Gentiloni "ci servono paesi membri con unaper sostenere laha aggiunto.Per l'Eurocommissario "avere in parallelo la nostra discussione sulla revisione del Patto di Stabilità e di crescita e quella sulla revisione della strategia di politica monetaria dellavviamente questo parallelo deve avvenire in autonomia reciproca" . "Ovviamente - ha ribadito - guarderemo con molto interesse anche al dibattito sulla riforma alla strategia BCE, durante il nostro dibattito sulle regole" del Patto.Infine, sì, c'è un rischio(orlo del burrone, ndr), "non solo sulle regole di bilancio ma anche sui, ha ammesso Gentiloni. "Nel 2020 i fallimenti in Europa sono stati ai minimi storici", a seguito dei vari provvedimenti presi in risposta alla crisi pandemica, come le moratorie. Infine, ribadito un messaggio: "No: la gradualitàper evitare effetti di cliff edge,Quanto ai piani nazionali distiamo discutendo con vari paesi il livello di impegno che è possibile realizzare sulle riforme con la tempistica del piano" Next Generation Eu. "Incoraggiamo i Paesi a lavorare molto duramentda dare - ha sottolineato Gentiloni - sull'attuazione di questi piani".