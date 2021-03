Il settore utility italiano si muove in territorio positivo (+1,49%), brilla Enel

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Enel

Italgas

Hera

Ftse MidCap

Acea

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 38.667,2 in guadagno dell'1,49%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 349, dopo aver avviato la seduta a 346.Tra ledi Piazza Affari del comparto utility, bene, con un rialzo dell'1,77%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,07%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,62%.Tra le azioni del, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,87%.