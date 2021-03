Regione Sicilia pensa a treno con aeroporti Trapani e Comiso

(Teleborsa) - Lapensa a realizzare collegamenti ferroviari con gli aeroporti diLo ha detto, assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, secondo il qualeche saranno messe a disposizione per le infrastrutture e la mobilità, al fine di mettere in connessione i due scali aeroportuali in vista soprattutto dellaPrevisto a breve unche coinvolgerà anche l’assessore regionale sicilianoil quale ha già avanzato al ministro delle Infrastrutture e dei trasportie ai vertici delleun piano di intervento stimato in circaper realizzare le connessioni con gli aeroporti di