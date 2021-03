S&P guarda con ottimismo a emissioni bond "green" sovrani

(Teleborsa) - L'onda "green" ha investito la finanza e lepotrebbero raggiungere un valore d. E' quanto prevede, secondo cui lo stock di debito sovrano "sostenibile" in Europa ha già raggiunto gli. Il 38% delle emissioni è stato lanciato dalla Francia, il 17% dalla Germania e il 12% dall'Olanda., unendosi alle controparti europee e classificandosi come il primo Paese fra i "periferici" a sperimentare questo tipo di emissioni.S& guarda con molto ottimismo alla crescita del mercato dei sovereign bond "green" e stima chedi dollari. Nel 2020 il valore delle emissioni era già raddoppiato, arrivando un valore di 34 miliardi di dollari. Fra i governi attivi non solo Francia e Germania, ma anche Svezia, Ungheria, Lussemburgo, Egitto e Messico., intanto, è andata letteralmente, e sono stati collocati 8,5 miliardi di BTP "green", scadenza 30 aprile 2045, ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'1,547%.