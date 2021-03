Vaccino: via libera a unica dose per guariti, la circolare

(Teleborsa) - Mentre cresce la preoccupazione degli esperti per leche spingono laarriva ildal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino anti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, aiche hanno già avuto un'infezione da virus SarsCov2.L'indicazione è contenuta in una nuovafirmata dal direttore della Prevenzione del dicasteroed in questa direzione di erano già espressi sia il Consiglio superiore di sanità sia l'Agenzia italiana del farmaco. L'assunto di base è che i soggetti che abbiano giàabbiano al contempo sviluppato anche una certa immunità.Da qui la possibilità di. La circolare chiarisce infatti che "è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino" anti-Covid-19 nei soggetti con "pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica)",dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa". La possibilità di un'unica dose non vale, invece, per iPreoccupano, intanto, i numeri di ieri: oltreal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dei contagiati a 2.976.274. Ancora alto il numero delle vittime,che porta il totale da inizio epidemia a 98.635.