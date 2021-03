Aeroporto di Bologna, a febbraio passeggeri in calo del 90% su stesso mese 2020

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Continua anche a febbraio 2021 il forte, scalo gestito dall'omonima società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana. I passeggeri mensili sono stati poco più di 60 mila (60.618), per un, ultimo mese di traffico normale prima dell’emergenza Covid-19.I passeggeri susono stati 22.307 (-81,7%), mentre quelli su38.311 (-91,8%). I movimenti aerei sono stati 859 (-83,4%), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 2.755 tonnellate, con un decremento dell’1,5% su febbraio 2020.Le limitazioni ai voli introdotte con la pandemia hanno inciso anche sulla classifica delle destinazioni più volate di febbraio, dove ai primi tre posti ci sono. Seguono Tirana, Madrid, Amsterdam, Istanbul, Palermo, Roma Fiumicino e Dubai.Nei primi due mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 138.297 (-89,3%), con 2.003 movimenti (-81,4%) e 5.735 tonnellate di merce trasportata (+1,1%), con ilche ha recuperato i livelli pre-pandemia.