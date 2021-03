Banca Generali, CdA approva bilancio 2020. Dividendo di 3,3 euro

Banca Generali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il bilancio 2020, i cui dati erano stati diffusi lo scorso 10 febbraio . Confermato l’utile netto consolidato si conferma a 274,9 milioni di euro (+1%), il risultato migliore di sempre, nonostante la pandemia da Covid-19.Lehanno raggiunto un nuovo massimo assoluto a 74,5 miliardi di euro, con il rilevante contributo di una raccolta netta di 5,9 miliardi. Ilè aumentato a 617,6 milioni, grazie all’incremento del margine finanziario e delle commissioni ricorrenti.I ratio patrimoniali consolidati di fine periodo sono stati calcolati al netto della proposta die si attestanoe al 18,4% a livello di Total Capital Ratio, su livelli superiori ai requisiti richiesti dalle autorità bancarie. Banca Generali precisa che la distribuzione del dividendo di 3,3 euro per azione comporta una riduzione di 10,5 punti percentuali dei ratio patrimoniali di fine 2020.La distribuzione del dividendo, se approvata dall', avverrà con le seguenti modalità: 2,70 euro per azione nella finestra temporale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e 0,60 euro per azione nella finestra temporale dal 15 gennaio al 31 marzo 2022.L’assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e relativa destinazione dell’utile di esercizio, anche sule la determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, sulle, su un Piano di Long-Term Incentive di Banca Generali, su un piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2021, sul sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, sull’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.