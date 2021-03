Borse europee deboli. Milano tiene la posizione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, dopo leche non ha indicato interventi nel breve termine per frenare la corsa dei rendimenti sui Treasury.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.695,4 dollari l'oncia., con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,54%, al top da due anni grazie all'Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,27%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,38%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.075 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 25.072 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,21%),(+0,87%) e(+0,43%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,38%),(-1,27%) e(-1,14%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,73%),(+1,94%),(+1,81%) e(+1,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,19%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.di Milano,(+3,68%),(+2,88%),(+2,76%) e(+2,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.scende del 2,15%.