Calo per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,85%), andamento negativo per Tinexta

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

grande capitalizzazione

Azimut

Banca Mediolanum

Ftse MidCap

Tinexta

Mutuionline

Anima Holding

small-cap

Banca Intermobiliare

Banca Sistema

Gequity

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha chiuso a 104.587,8, in calo dello 0,85% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 489, dopo aver avviato la seduta a 491.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, risultato negativo per, con una flessione dell'1,64%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,00% sui valori precedenti.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,84%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,80%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,29% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,45% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,32%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 5 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.