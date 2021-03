Consegne FedEx solo con veicoli elettrici

FedEx

(Teleborsa) - Il colosso americano delle spedizionihadelle proprie operazioni dache passa principalmente dalla conversione della propria flotta di veicoli per il trasporto e le consegne.L'obiettivo è quello di avere al 2040 una flotta al 100% elettrica. Il programma prevede che dal 2025 almeno il 50% dei nuovi veicoli acquistati dall’azienda sia a batterie, percentuale che passerà al 100% dal 2030.. A tale scopo ha deciso un finanziamento per 100 milioni di dollari all'Università di Yale per accelerare la ricerca sui metodi di cattura e sequestro del carbonio su larga scala, con un focus iniziale sull’aiutare a compensare le emissioni di gas serra equivalenti alle attuali emissioni delle compagnie aeree.