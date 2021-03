In rosso la Borsa di New York dopo parole Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Pesante ribasso alla borsa di Wall Street mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati dopo gli ultimi commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell . Il banchiere ha sottolineato che l'economia è lontana dal raggiungere la piena occupazione e si aspetta un aumento dell'inflazione nei prossimi mesi.Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-1,11%) e si attesta su 30.924 punti in chiusura: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,34%, terminando la seduta a 3.768 punti.Pesante il(-1,73%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,26%),(-2,06%) e(-2,02%).Al top tra i(+3,80%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,41 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,24%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.Tra i(+2,06%),(+1,93%),(+1,87%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,87%.In apnea, che arretra del 6,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,20%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,90%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 49K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -67,5 Mld $; preced. -66,6 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,3%).