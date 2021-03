Lavoro, ISTAT: 30% degli occupati dipendenti è part time

(Teleborsa) - L'ha avviato la pubblicazione degli indici trimestrali delleper tempo di lavoro (tempo pieno e tempo parziale), ampliando l’informazione statistica sull’andamento congiunturale della domanda di lavoro nell’industria e nei servizi privati."Più volte interessato da interventi di riordino, negli ultimi 20 anni il lavorosi è rapidamente diffuso e ha anche rappresentato uno strumento di politica attiva del lavoro per il rilancio dell’occupazione", si legge nel documento dell'Istituto Nazionale di Statistica. Nel 2019 risulta che il 30% dell’occupazione dipendente è a tempo parziale. La quota varia di molto in base al settore considerato: dal 13% nell’sale al 37% nei, per raggiungere il 56% nei. La componente part time ha registrato una crescita ininterrotta a partire dal 2000 "che ha permesso di attenuare il calo dell’occupazione complessiva, soprattutto nelle fasi di maggior depressione". L'ISTAT ha segnalato che la crescita è stata più rapida nel comparto dei servizi e, in particolare, nei servizi personali e sociali, dove la prevalenza di contratti a tempo parziale si associa a una dinamica occupazionale sempre positiva.Per quel che riguarda l’occupazione, questa fino al 2008 è rimasta sostanzialmente stabile nell’industria, mentre è rapidamente cresciuta nei servizi di mercato; la successiva fase recessiva ha progressivamente ridotto l’occupazione a tempo pieno, in particolare nell’industria, e solo dal 2015 si osserva una ripresa, più accentuata nei servizi, anche per effetto degli interventi di rilancio occupazionale messi in atto.