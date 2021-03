Male Brembo sul mercato azionario di Piazza Affari

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,67%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario delche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 10,25 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 10,79. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 9,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)