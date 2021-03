Ok vaccinazioni in azienda, Uecoop: tre milioni nelle coop

(Teleborsa) -con le cooperative pronte ad aprire sedi, magazzini e uffici per vaccinare 3 milioni di persone fra dipendenti e loro familiari. Lo annuncia l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alla proposta del Governo alle parti sociali "di utilizzare i medici aziendali, per lementre ile diverse regioniDadi Uecoop a disposizione per l’offensiva vaccinale contro il virus: dalla Lombardia alla Basilicata, dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli alla Sardegna, dalla Calabria al Veneto, dall’Emilia Romagna alla Sicilia, ma anche in Abruzzo, Toscana, Marche, Molise, Lazio, Campania, Umbria e Liguria.ufficialmente per iscritto al Presidente del Consiglio Mario Draghi dal Presidente di, ex magistrato di Mani Pulite: "Consapevole delladi uno sforzo collettivo e comunitario per eradicare il virus le cooperative associate all’Unione europea delle cooperative Uecoop hanno individuato spazi idonei per organizzare punti di vaccinazione ed offrono la piena disponibilità e collaborazione perché questi siano utilizzatiNelle quasidistribuite su tutto il territorio nazionale – spiega Uecoop – ci sono spazi dentro e fuori le città per organizzare centri vaccinali dove far confluire il milione di dipendenti e soci con i loro familiari per immunizzare una parte importante della popolazione con la massima velocità possibile contrastando la. Una operazione da coordinare consui territori in modo da garantire la scelta delle strutture migliori e l’organizzazione degli afflussi e delle vaccinazioni per permettereIl sistema italiano delle cooperative, che opera dai trasporti alla sanità, dalla scuola all’assistenza agli anziani, dalla manifattura all’ambiente, vale circagenerando un fatturato di. Con la sua presenza trasversale su più comparti – il mondo cooperativo riveste un ruolo strategico essenziale per la capacità di resilienza del sistema economico nazionale nel momento di massima pressione dell’epidemia e per il