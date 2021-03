Si muovono in ribasso gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -sulla scia delle perdite registrate a Wall Street dove i rendimenti dei Treasury sono aumentati dopo le parole del. Il banchiere non ha indicato imminenti interventi della banca centrale per frenare il rialzo dei rendimenti.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,75%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,97%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,94%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 23.032 punti, con uno scarto percentuale dello 0,27%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 25.027 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,88%) e(+0,69%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,86%),(-1,19%) e(-1,18%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,93%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,88%.In luce, con un ampio progresso dell'1,38%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,85%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,68%),(+1,57%),(+1,57%) e(+1,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.scende dell'1,57%.