Stati Uniti verso esplosione debito: atteso raddoppio al 202% entro 30 anni

(Teleborsa) - Ilpotrebbe, raggiungendo un livello de, a causa degli effetti dell'aumento dellecollegate alle due crisi - la crisi finanziaria del 2008 e la crisi pandemica del 2019, - del connesso aumento dei prestiti a basso tasso d'interesse e delle spese collegate al Piano di Social Security ed al Medicare. E' quanto prevede il, un organismo indipendente di Capitol Hill.Posto che glifra i quali non è incluso il Piano anti-pandemico da 1.950 miliardi recentemente approvato da Biden, continueranno a produrre- si sottolinea - e quindi la ripresa economica porterà con sé une la conseguente esplosione della spesa, producendo un aumento del deficit e del debito.Il, che nel 2021 è atteso al 10,3% del PIL per effetto delle maggiori spese legate alla pandemia, dovrebbe in un primo mento ridursi ad una media de, per poi risalire in media aled all'per toccare un picco delCrescerà anche la spesa per interessi in risposta alla. Il CBO prevede infatti che i rendimenti deii si attesteranno in media l'1,6% nel periodo 2021-2025, per raddoppiare ale lievitare alA causa del maggior deficit e dell'aumento della spesa per interessi, il debito pubblico seguirà un trend crescente passando dal 102% atteso per il 2021 al 202% nel 2051.