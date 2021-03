Tlc, alla fine del 2020 nel mondo attive 8 miliardi di SIM

Ericsson

(Teleborsa) - Alla fine del 2020 nel mondo erano attivedi. È quanto riportain un aggiornamento del suo: nel solo quarto trimestre 2020 gli abbonamenti allasono infatti cresciuti di 19 milioni di unità.Alla crescita negli ultimi 3 mesi dell'anno il contributo maggiore arriva dall’(+4 milioni), seguita da(+4 milioni) e(+2 milioni). "Ormai è un dato di fatto che le SIM in circolazione superino la popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 102%. Il numero di abbonati mobili unici è invece pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi", spiega Ericsson in una nota.In crescita anche l’utilizzo dida. Nel quarto trimestre 2020 il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di quasi 100 milioni, per un totale di circa, con un aumento del 5% anno su base annua: oggi il 77% dei telefonini in circolazione è uno smartphone. Quanto alla tecnologia utilizzata per l'accesso a internet, risultano in crescita gli– nell’ultimo trimestre sono aumentati di circa 90 milioni – arrivando così a un totale di 4,5 miliardi, ovvero il 57% di tutti gli abbonamenti mobili. Nello stesso periodo gli– legati a un dispositivo 5G - hanno fatto registrare una crescita di 70 milioni, toccando quota 220 milioni in tutto il mondo. In calo gli abbonamenti alle sole reti HSPA (-60 milioni) e GSM (-80 milioni)."La crescita degli abbonamenti allae il sempre maggiore consumo di video, porta anche ad un aumento del traffico dati da mobile che è cresciuto del 51% tra il quarto trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020, per raggiungere i. La crescita trimestrale è stata invece del 9% circa", conclude la nota