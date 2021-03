8 Marzo, da gender pay gap a effetto Covid: pandemia frena la rincorsa delle donne

(Teleborsa) - Una data dal, quella dell'che negli anni è diventatae fare il punto sulle cma anche sulledi cui sono oggetto, ancora oggi in tutto il. Perchè se è vero che, è ancora più vero che molto c'è ancora daEra il dicembre del 1977, quando l'ONU, con la risoluzione 32/142, designò laNel nostro Paese, lasi affaccia intorno agli anni Venti tra ledestinata a cedere il passo alla clandestinità negli anni del fascismo, per affermarsi solo dopo laquando l’8 marzo del 1946 viene celebrata ufficialmente la prima Giornata della donna. I due conflitti mondiali avevano ridisegnato i confini tra ruoli maschili e femminili con le donne che si erano. Da allora in poi, anni di battaglie da parte dei movimenti per i diritti delle donne a favore dell'e dell’Celebrazioni quest'anno in tono minore in scia alleper contenere la diffusione della pandemia che, proprio le, hanno sofferto di più non solo dal punto di vista sociale ma anche economico. Il 2020 è infatti stato segnato da un tasso più alto di femminicidi e violenze sulle donne rispetto al 2019. L'incidenza percentuale diè passata dal(sul totale di omicidi commessi).Una donna su due ha visto peggiorare la proprianell'ultimo anno, specie nella fascia di età più giovane. Ma c'è di più: la categoria femminile, oltre a essere sotto impiegata nel mondo del lavoro (prima del Covid in Italia il 50 per cento delle donne lavorava, oggi siamo al 48), viene pagata mediamente ilcon la medesima mansione.Non solo, la crisi economica innescata dalla pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo:anche dell'imprenditoria femminile. A fine 2020 si registra un calo dello, per un totale diE' quanto emerge dalle elaborazioni condotte dall'Ufficio Studi Confesercenti in occasione della Festa della Donna. Per l'imprenditoria femminile - finora cresciuta più velocemente di quella maschile - si tratta della: la perdita - ascrivibile interamente alle regioni del Centro Nord (il Mezzogiorno segna infatti un +0,26%) - interrompe infatti una crescita costante dal 2014.I dati di fine 2020, emerge dalle elaborazioni, mostrano che la gestione dell'emergenza sanitaria ha prodotto una battuta d'arresto soprattutto sulle. Sono soprattutto le regioni del Centro che vedono ridurre la partecipazione femminile al mondo dell'impresa. "La- nonostante la sua natura resiliente -spiega la Responsabile nazionale di Impresa Donna Anna Maria Crispino.Giornata di celebrazioni istituzionali che vedrà impegnato ile alte cariche dello Stato, tra le quali ilministra delle Pari opportunità.Tra le tante iniziative anche quella delche ha aderito alla campagna(Scegli di sfidare), promossa dal network di cooperazione e sensibilizzazione sui valori di parità di genere Iwd (International women's day): la facciata del palazzo delle Finanze in via XX Settembre a Roma si tinge di viola, simbolo di giustizia e dignità, per una settimana.