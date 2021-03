Andamento sostenuto per il comparto italiano auto e ricambi (+2,11%)

settore automotive dell'Italia

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 251.809,4 e sta trattando a 253.966, balzando del 2,11% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 568 dopo un avvio a quota 562.Tra ledi Piazza Affari del comparto automotive, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,90%.Tra i titoli adell'indice automotive, scambia in profit, che lievita dell'1,70%.Tra ledi Milano, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,18%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,68%.avanza dell'1,39%.