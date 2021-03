Andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano (+2,04%), slancio per Astaldi

settore costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 36.292,2 e ha chiuso a 36.863,4, balzando del 2,04% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 484 dopo un avvio a quota 471.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,95%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,04% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,27%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,68%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,45%.