Banca Generali, raccolta netta totale da 622 milioni a febbraio

Banca Generali

(Teleborsa) - Ladia febbraio è stata pari a, in aumento del 15% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e con una concentrazione dei flussi per la quasi totalità in soluzioni gestite e amministrate ad alto valore aggiunto, mentre la liquidità si è attestata al solo 9% del dato complessivo (56 milioni di euro).Le, con un saldo da inizio anno di 634 milioni di euro. Al risultato hanno contributo in particolare la SiCAV lussemburghese LUX IM (163 milioni nel mese, 232 milioni da inizio anno) e i contenitori assicurativi (125 milioni nel mese, 234 milioni da inizio anno).Nel secondo mese dell'anno è inoltre proseguita la crescita della raccolta amministrata (256 milioni di euro).la raccolta ha raggiuntoevidenziando una crescita nei volumi (+4% rispetto ai 977 milioni dello stesso periodo 2020) e nella qualità del mix gestito (fondi, contenitori finanziari e assicurativi) salito al 62% del totale rispetto al 49% dello scorso anno. Le nuove masse sotto consulenza evoluta del mese sono state pari a 174 milioni (317 milioni da inizio anno) raggiungendo il totale di 6,3 miliardi."Ilnell’offerta sta trovando ampio riscontro positivo, con una rinnovata attenzione per le soluzioni assicurative contenitore rispetto alle polizze tradizionali, ed un’eccellente diversificazione nelle soluzioni di risparmio gestito con particolare focus per fondi tematici e mercati asiatici", ha commentato l'amministratore delegato