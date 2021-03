Borse europee positive. Piazza Affari è la migliore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,32%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,74%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,00%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,1%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,6%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,34%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,21% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 25.261 punti.Buona la prestazione del(+0,75%); consolida i livelli della vigilia il(-0,03%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,42%),(+2,09%) e(+2,05%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,06%),(-0,97%) e(-0,63%).di Milano, troviamo(+5,84%),(+2,90%),(+2,88%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,41%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.del FTSE MidCap,(+10,36%),(+3,83%),(+2,77%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.