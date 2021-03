Ex Ilva, i sindacati proclamano uno sciopero dei lavoratori il 12 marzo

(Teleborsa) - Le segreterie provinciali dihanno proclamato uno sciopero dei lavoratori dell'per il. I sindacati organizzeranno un presidio alla Prefettura e davanti alla sede della società dalle 8 del mattino. Per i sindacati "è imprescindibile e riveste particolare urgenza definire un'ulteriore misura a carattere straordinario per il sostegno delle retribuzioni dei lavoratori, per i quali non è più possibile tollerare penalizzazione alcuna sul piano economico"."Giova ricordare – sottolineano in una nota Fim, Fiom, Uilm e Usb – che, anche per il tramite del sindaco di Taranto, la società si adoperava a disporre un'deglinecessari, per l'arco temporale strettamente necessario al valicare il vuoto causato dal ritardo del decreto da parte del governo". A questo si è aggiunto che "il quadro delle retribuzioni si è pericolosamente complicato a fronte di quanto riscontrato in queste ore sul problema dell'elaborazione dei flussi da parte di Ilva verso, che stanno causando e causeranno gravissimi e imprudenti ritardi sui pagamenti della cassa integrazione per quasi la totalità dei lavoratori".Per questo, hanno ribadito i sindacati, "non possiamo più sopportare il pesante clima di incertezza sul futuro e sulle retribuzioni che, a partire dai ritardi sul provvedimento die per tutte le ragioni legate al protrarsi della vertenza stessa dell'ex-Ilva, ha esasperato gli animi e inquietato la fiducia verso il futuro. Tutto questo stato di fatti non è più ammissibile". Nell'attesa che il"vari il decreto sostegno con il provvedimento di integrazione salariale, Fim Fiom Uilm e Usb sollecitano la riunione che si auspica i commissari straordinari convochino già dalle prossime ore, per convalidare, così come avvenuto il 12 febbraio, una misura eccezionale che consenta, seppure in parte, il sostegno economico ai lavoratori e alle loro famiglie". Se durante i presidi – hanno concluso – "non intervenissero elementi utili a snaturare i problemi causati ai lavoratori, l'assemblea assumerà ulteriori e più incisivea sostegno delle legittime".