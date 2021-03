Exploit del settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (+2,39%)

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 852,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 35.723,6.L'intanto guadagna 11 punti dopo un incipit a quota 1.008.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,64%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,71%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,29%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,72%.Su di giri(+2,27%).In luce, con un ampio progresso dell'1,93%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,44%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,01%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,67%.