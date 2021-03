Grifal, perfeziona conferimento 49% di Tieng

Grifal

(Teleborsa) -fa sapere che il Consiglio di Amministrazione della società ha controllato che nel periodo successivo alla data di riferimento dellavalutazione redatta dall’esperto indipendente Luigi Nespoli, non si fossero verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti, consistenti nel 49% del capitale sociale di Tieng.Grifal, ai sensi dell’accordo di investimento sottoscritto in data 12 gennaio 2021, ha acquistato la restante quota pari al 51% del capitale sociale di Tieng per un corrispettivo complessivo pari a 530.000 euro.All’esito dell’iscrizione delle suddette attestazioni al registro delle imprese - si legge in una nota - saranno emesse in favore di MBG Immobiliare n. 192.771 nuove azioni ordinarie con contestuale aumento di capitale sociale per un valore nominale pari a Euro 19.277,10 oltre a sovrapprezzo pari a E uro 481.927,50.Pertanto, il capitale sociale della società, all’esito del perfezionamento dell’operazione, sarà pari a Euro 1.074.472, suddiviso in n. 10.744.720 azioni.