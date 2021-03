Italgas, partnership con Jemena per soluzioni digitali per la trasformazione delle reti

Italgas

(Teleborsa) -ha sottoscritto oggi un, società australiana leader nel settore delle infrastrutture energetiche, con l'obiettivo dinella gestione delle reti, con un focus particolare su innovazione tecnologica e decarbonizzazione.Italgas gestisce 73.000 chilometri di condotte, mentre le reti di distribuzione del gas di Jemena si estendono per 25.000 chilometri nel New South Wales. Complessivamente, le due società forniscono gas a oltre 9 milioni di clienti nei due Paesi.L’accordo prevede un’attività di collaborazione e scambio di informazioni relativamente, in particolare, adel gas in vettori e sistemi di stoccaggio di gas rinnovabili (come idrogeno, biometano e metano sintetico),, con focus su smart meter di ultima generazione, sensoristica integrata, impiantistica al servizio delle reti.La partnership consentirà, inoltre, a Italgas e Jemena di confrontarsi sui rispettivi piani di sviluppo di tecnologie innovative, a cominciare dal. Entrambe le società, infatti, hanno messo in cantiere la realizzazione di progetti-pilota, rispettivamente nel Sud dellae a Sidney, per testare come ilpossa essere stoccato e movimentato sotto forma di gas rinnovabili, nonché l’uso degli stessi in ambito domestico, commerciale e di trasporto."Ilavviato da Italgas nel 2017 - ha commentato l'- ha prodotto immediati risultati trasformando il DNA dell’azienda fino a elevarla al ruolo di benchmark globale. Lo scambio di esperienze con realtà internazionali è per questo non solo un’opportunità, ma una necessità per continuare a crescere attraverso il confronto e la contaminazione positiva".