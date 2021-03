Lavoro, donne e pandemia: fotografia CNA, tra luci e ombre

(Teleborsa) -di unanon si è fatta travolgere, nemmeno psicologicamente,2020. Addiritturadi questal’anno scorso si è impegnato in maniera proattiva, a esempio riorganizzando la propria attività, o ha continuato a lavorare registrando a fine anno risultati economici positivi. Viceversa, ilcirca assicura che, se l’emergenza non sarà superata in breve tempo, potrebbe ridimensionare fortemente la propria attività (39,1%) o addirittura chiudere i. Dati, ovviamente, che riguardano le, al netto insomma delle realtà già cessate. E’ quanto emerge dall'indagine condotta dalin collaborazione con CNA Impresa Donna in occasione della festa della donna, su un campione rappresentativo di iscritte alla Confederazione.Ilper lei. La crisi, infatti, ha picchiato in particolare le attività dove sono presenti in maggior misura le donne. Degli oltre 440mila posti di lavoro persi l’anno scorso in Italia, rileva l’Istat, ilcirca era occupato da donne e questo in unche ha il piùL’asimmetriao discende dal fatto che i(moda, turismo, attività culturali, servizi alla persona) dove maggiore è la presenza femminile in termini diE dove è anche maggiore laSe - chiarisce CNA - la media dell’occupazione indipendente femminile tra industria e servizi è, nelle “altre attività di persone” (in cui rientrano i servizi alla persona) tocca il 57,9%, nell’abbigliamento il 52,8%, nella sanità e l’assistenza sociale il 46,5%, nell’istruzione il 42,3%, nell’alloggio e ristorazione il 41,8%, nel tessile il 41%. Anche l’occupazione indipendente femminile è uscita ridotta dall’annus horribilis. E questo benché abbia risposto molto meglio descoppiata nel 2008 e alla crisi della finanza pubblica del 2011, dalle quali l’Italia non si era ancora ripresa prima che arrivasse la pandemia. Tra il, infatti, il numero di donne che lavorano come indipendenti era rimasto pressoché costante, accusando un calo dello 0,4% a fronte del -8,8% maschile. Nequeste tendenze si sono però invertite: a fronte del -3,9% femminile, la componente maschile del lavoro autonomo si è fermata al -2,2%.A livello psicologico, risultati economici a parte, il 2020 ha avuto un impatto perlopiù negativo: il 60,5% delle intervistate lo ha vissuto con sentimenti di preoccupazione, all’opposto il 37,5% ha affermato di aver guardato al futuro con speranza e fiducia. Le imprenditrici più pessimiste sono soprattutto quelle la cui attività è stata fondata prima del nuovo millennio, evidentemente provate dalle due precedenti crisi. A reagire con maggiore carattere le imprenditrici che hanno fondato da sé la propria attività.