Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini. In grande spolvero il, ma a trainare il FTSE MIB ci sono le società della, conche guadagna oltre il 5%,in rialzo del 4,3% ed(che stamattina ha annunciato l'acquisizione del 24% di Christian Louboutin) oltre il 3,5%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Lieve calo dell', che scende a 1.690,9 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,33%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,29%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,80%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,96% sul; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 25.410 punti.In rialzo il(+0,91%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,39%).(+3,34%),(+2,60%) e(+2,47%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -1,84%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+5,03%),(+4,34%),(+4,02%) e(+3,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+10,79%),(+4,34%),(+3,22%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,76%.scende dell'1,54%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.