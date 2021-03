Recovery, Franco: priorità riforme, servono pragmatismo e rapidità

(Teleborsa) - Il"rappresenta certamente una, per ile ovviamente per il, questo primo incontro spero che sia l'inizio di un dialogoperché abbiamo davanti a noi une su questo dobbiamo. Così il Ministro dell'Economiain audizione davanti alle Commissioni congiunte Bilancio, Finanze e Politiche UE di Camera e Senato. Per l’Italia il Recovery fund prevede "fondi a disposizione per circa 196 miliardi a prezzi correnti,sotto forma trasferimenti,sotto forma prestiti". Gli ultimi dati, e il regolamento europeo che ha come riferimento il PIL 2019, portano "a una stima dell’entità delle risorse per circaleggermente inferiore a quella indicata a gennaio".Per l'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr) il Governo sta valutandobasata su "un modello organizzativo suDa un lato - ha spiegato - è prevista la costituzione di una struttura centrale di coordinamento del PNRR presso il Ministero dell'Economia a presidio e supervisione dell'efficace attuazione del piano" che "sarà affiancata da unPoi "a livello di ministeri ci sarannoPresidi che si interfacceranno con la struttura centrale del MEF".sarà "il" che "rendeper soddisfare le"Il Next Generation UE è unnella costruzione del bilancio europeo comune", sottolinea Franco che richiama: "Serve unche la Commissione europea mette a disposizione". Nell'ultimo ciclo di finanziamento comunitari, ha ricordato, "su 73 miliardi di euro al momento, a fine 2020, sono state impegnate risorse per soli 50 miliardi e spese solo 34 miliardi. Quindi il tasso di"E' evidente che per l'uso del PNRR ci" ha aggiunto e per questo ci sarà "un deciso rafforzamento delle strutture tecniche ed operativLa definizione del PNRR - osserva il Ministro dell'Economia -ed arriveremo "ad un documento dai contenutiche definiscano specifiche modalità operative"Il messaggio è chiaro. Il Next Generation EU è una occasione unica e può "contribuire ad accrescere il nostro potenziale di sviluppo". Per farlo il piano italiano deve muovere "lungo le direttrici indicate dalla Commissione UE,rileva Franco dopo aver indicato come "cogenti" le quote rilevanti di investimenti da compiere nel digitale e nella transizione ecologica.Capitolo tempistica. "Le risorse europee sarannocon i pre-finanziamenti al 13%, anticipa. "Per il nostro paese il piano è una occasione molto importante, rende possibile affrontare inInfine, con il PNRR il Governo sta lavorando "suuna dellasulla quale stiamo lavorando col Ministro Brunetta che domani credo esporrà in audizione una serie di importanti innovazioni. C'è poi la riforma della giustizia della quale vi dirà la Ministra Cartabia". "Unamolto importante di riforma riguarda gliha concluso Franco.