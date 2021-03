Scuola, rischio Dad per 9 studenti su 10

(Teleborsa) -: il blocco delle lezioni "in presenza" potrebbe coinvolgere. La percentuale stimata di chiusura delle scuolecon il passare delle ore ed ila livello locale.Secondo l'ultima analisi di Tuttoscuola, elaborata prendendo a riferimento i dati della Fondazione Gimbe sulla diffusione dei contagi, potrebbe tornare iniscritti a scuola, che sono complessivamente 8,5 milioni. In pratica 1 su 9 pari a 7,6 milioni di studenti, inclusi gli oltre 1,2 milioni di bambini della scuola dell'Infanzia che sono già a casa.Il dato è stato ricavato considerandoa livello locale eche fissa la soglia di 250 contagi settimanali su 100 mila abitanti per la chiusura delle scuole.Molte regioni potrebbero dunque emanare nei prossimi giorni provvedimenti restrittivi, in aderenza con le linee guida nazionali. Fra le regioni a rischio stop figurano, che potrebbero aggiungersi alle situazioni già note. Salve per ora Sicilia, Val d'Aosta e Sardegna, unica regione in zona bianca.