Wall Street prudente guarda sempre ai T-bond

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvicina al traguardo di metà seduta con gli indici a due velocità. Se da un lato gli investitori sono ottimisti sulle speranze di una ripresa globale, sostenuta dal progresso nelle campagne vaccinali e dall'approvazione da parte del Senato USA del maxi pacchetto di aiuti economici, dall'altro sono preoccupati per il rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato sulla scia proprio di un surriscaldamento dell’economia.Tra gli indici statunitensi, il(+1,92%) raggiunge i 31.496 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l'che balza dello 0,87%; in rosso il(-0,99%); poco sopra la parità l'(+0,57%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,67%),(+2,51%) e(+2,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,62%.Al top tra i(+5,77%),(+4,27%),(+4,02%) e(+3,18%).Le più forti vendite, invece, si abbattono su-2,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,90%),(+5,92%),(+5,79%) e(+5,34%).