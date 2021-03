A Tokyo si scatenano gli acquisti. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche sulla scia della chiusura contrastata a Wall Street nonostante i toni rassicuranti delsecondo cui il pacchetto di aiuti del presidente Biden darà la spinta alla ripresa economica degli Stati Uniti. Ma l'ipotesi di unSegno più in chiusura per il listino di, con ilin aumento dello 0,99%; al contrario, giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,84%.In rialzo(+0,71%); in frazionale calo(-0,56%).In denaro(+0,77%); come pure, leggermente positivo(+0,41%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,33%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%.Il rendimento dell'scambia allo 0,13%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,25%.