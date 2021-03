Banca Ifis promossa da Banca IMI. TP alzato a 12,5 euro

Banca Ifis

(Teleborsa) - Arriva una promozione per, che è statadal precedente "Buy" e con unda 11,70 euro, con un potenziale upside del 18%.Il broker attende una, dopo le ripercussioni della pandemia di Covid-19 sui risultati 2020, ed indica una stima di utile di circa 79 milioni di euro per l'anno in corso.Secondo Banca IMI, il titolo è attualmente penalizzato dalla mancanza di visibilità strategica, ma gli analisti ritengono che potrà beneficiare di unacon la, in aprile, e del, pari ad un rendimento del 15%.Oggi le azioni Banca Ifis scambiano in borsa a 11,25 euro, in rialzo dello 0,90%. La tendenza rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,37 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,62.