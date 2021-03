Banco BPM, CdA approva taglio compensi e piano riacquisto azioni

Banco BPM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione disi è pronunciato oggi suie sul, che sono statia causa dell'impatto della pandemia sui conti della banca (seppur abbia chiuso in utile, questo è stato fortemente ridimensionato).In particolare, ilha rinunciato in toto al suo emolumento per l'anno 2020,al 25% del loro compenso fino al termine del 2020 e l'amministratore delegato alla stessa percentuale, inclusiva del suo compenso annuo fisso. Il gruppo ha ridotto di circa il 45% le risorse economiche relative agli incentivi di breve termine 2020 e nel contempo ha posticipato al 2021 l'avvio del, contenendo ulteriormente la remunerazione variabile dell'anno.I potenziali destinatari del piano short term incentive 2021 (STI) sono circae del piano long term incentive 2021-2023 (LTI) circa. L’attuazione dei piani è subordinata al raggiungimento di predeterminate condizioni di accesso volte ad assicurare la redditività, la stabilità patrimoniale e la liquidità del Gruppo, oltre al raggiungimento di specifici(Environmental, Social e Governance).Per il piano STI, che si concluderà nel 2028, almeno il 50% dell’incentivo riconosciuto è corrisposto tramite assegnazione di azioni ed il fabbisogno massimo è stimato in. Per il piano LTI, che si concluderà nel 2030, l’incentivo è integralmente riconosciuto in azioni ed il fabbisogno massimo teorico è stimato in circaIl CdA ha inoltre deliberato di sottoporre alla prossima assemblea del 15 aprile la richiesta di, per dare attuazione alla politica in materia di remunerazione adottata dalla banca, che prevede, in particolare, che, per il personale più rilevante del gruppo, almeno il 50% dell’incentivo riconosciuto sia corrisposto in azioni.