Borsa Italiana, Almawave ammessa sul mercato AIM Italia

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel campo dell'intelligenza artificiale e dell’analisi del linguaggio naturale, ha ricevuto oggi il via libera all'ammissione delle proprie azioni ordinarie alle. L’inizio delle negoziazioni è fissato perL’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 7.058.823 azioni ordinarie di nuova emissione (di cui 635.294 azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment concessa da Almaviva S.p.A., il gruppo di cui fa parte) per un, a fronte di una, pari a circa 1,5 volte l’offerta.La società ha stabilito inil prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del collocamento, corrispondente ad un equity value pre-money di 85 milioni di euro. Alla data di inizio delle negoziazioni, il capitale sociale sarà rappresentato da complessive 26.423.529 azioni ordinarie con flottante pari al 24,31% (26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe), per una(115 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe)."Affrontiamo con grande emozione e consapevolezza questa nuova ed entusiasmante sfida che ci permetterà di accelerare il nostroe la crescita sul mercato", ha commentato, amministratore delegato della società.