Consumi elettrici in ripresa anche a febbraio

Terna

(Teleborsa) - Prosegue la ripresa dei, che si sono riportati quasi sui livelli dello scorso anno, per unah, in calo del 3,4% rispetto a febbraio 2020, ma con un giorno in meno. Il dato destagionalizzato fa segnare invece un. A livello territoriale, si registra un segno meno per tutte le grandi ripartizioni: -4,2% al Nord, -2,8% al Centro e -1,9% al Sud.E' quanto emerge dal consueto report mensile del gestore della rete, secondo cui la domanda elettrica delrisulta inrispetto al corrispondente periodo del 2020.Quanto ai(indice IMCEI) si registra unadell’1,7%, dopo quattro mesi consecutivi di crescita.La domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per, che è salita a, e per il restante 17,7% dal saldo dell’energia scambiata con l’estero (+8,2% rispetto a febbraio 2020). Lehanno coperto il, in linea rispetto a febbraio 2020. In forte crescita la produzione(+32%), in flessione le altre fonti (-27,6%;-15,8%;-7,2%;-7,1%).