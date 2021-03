Coronavirus, Rezza: pseudo-normalità in 7-13 mesi, dipende dalla velocità delle vaccinazioni

(Teleborsa) - Il direttore della prevenzione del Ministero della Saluteha dichiarato che si potrebbe tornare ad una "pseudo-normalità" in 7-13 mesi. "Abbiamo di recente messo a punto con l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una– ha detto oggi Rezza in audizione al Senato suianti-Covid – Se assumiamo che il vaccino protegga dall'infezione e che la protezione duri almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-13 mesi a tornare alla normalità". "Questo si può ottenere con un numero di vaccinazioni elevato e mantenendo il contenimento", ha aggiunto.Intano sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia conelaborati (ieri 184.684) di cui 176.331 molecolari (ieri 102.428) e 169.005 test rapidi (ieri 82.256). Scende iltotali a(ieri 7,52%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,1 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 100.479 morti da inizio pandemia. Cresce sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 56 in più, 2.756 totali), sia quello degli, 562 in meno rispetto a ieri (sono 22.393 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(4.084), seguita dalla(2.709),(2.429) e(2.018. Più di mille casi registrati in(1.608),(1.431),(1.286) e(1.001).