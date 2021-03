Giappone: crollano i consumi delle famiglie, pesano restrizioni

(Teleborsa) - Lo stato di emergenza imposto in diverse prefetture del Giappone nel tentativo di frenare i contagi da coronavirus ha pesato sulle spese dei consumatori del paese.Nel mese di gennaio, infatti, imensili sono scesi del 6,8% in termini nominali a 267.760 yen e del 6,1% in termini reali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico.Sempre a gennaio, la media mensile dei, si è attestata a 469.254 yen con un calo tendenziale nominale del 3,2% e reale del 2,5%.