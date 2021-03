Giornata positiva per i mercati europei, Milano chiude a +0,57%

FTSE MIB

(Teleborsa) -, grazie anche alla spinta della Borsa americana, dove i titoli tecnologici sono in grande rialzo. Sulla stessa scia rialzista il, intanto, conferma un andamento brioso con l', che segna un marcato aumento dell'1,78%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,189. Deciso balzo in alto dell'(+1,92%), che raggiunge 1.715,4 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dell'1,12%.Lomigliora, toccando i +99 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,40%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,17%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,37%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,57%; sulla stessa linea, ilchiude la giornata in aumento dello 0,73%.Su di giri il(+2,27%); come pure, effervescente il(+1,96%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,86%),(+2,43%) e(+1,92%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,54%) e(-0,45%).di Piazza Affari, grande giornata per, con un importante progresso del 4,77%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,83%.Svettache segna un importante progresso del 2,86%.Vola, con una marcata risalita del 2,75%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,87%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.del FTSE MidCap,(+19,90%),(+6,56%),(+5,78%) e(+4,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,60%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.