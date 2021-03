Immobiliare, compravendite di case aumentate dell'8,8% in quarto trimestre 2020

(Teleborsa) - Idel settore residenziale italiano sonorispetto allo stesso periodo del 2019, ovvero sono state scambiate quasi 15 mila abitazioni in più (183.381 unità complessive). Bene anche il mercato non residenziale: nel periodo ottobre-dicembre tutti i principali segmenti del settore sono stati positivi, segnando un incremento complessivo del 12,1%, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.Per quanto riguarda le abitazioni, la crescita più marcata c'è stata nei(+11,8%) rispetto ai Comuni capoluogo (+2,9%). Tra le grandi città,(+7,9%) e(+8,4%) sono quelle che hanno fatto un deciso balzo in avanti, mentre sono sostanzialmente stabili gli scambi a Palermo, Napoli e Torino. Ancora inferiori alle compravendite di fine 2019, invece, Milano, Bologna e Firenze, anche se le perdite sono più attenuate.A livello geografico è ila registrare i picchi di incremento (+12,3%), trainato soprattutto dalle compravendite nei Comuni minori (+16,8%) ma anche del buon rialzo dei volumi di compravendita nei Comuni capoluogo (+6,9%).L’Agenzia delle Entrate osserva anche una crescita notevole delle compravendite diche, nell'ultimo trimestre 2020 è stata del 48,3%, con incrementi notevoli soprattutto nelle aree del Nord-Ovest (+71,2%), del Nord-Est (+56,4%) e del Centro (+42,8%). Tendenza positiva anche per il(+11,1%), che segue alla debole ripresa già registrata nel trimestre precedente (+4,3%).Dopo il +5,4% registrato nel periodo luglio-settembre 2020, il mercato non residenziale ha segnato un incremento del 12,1% nell’ultimo trimestre dell’anno, il più alto mai registrato negli scorsi quattro anni. Le compravendite disono state 3.764 (+8,1%), quelle di9.581 (+2,2%), quelle di20.112 (+20,4%) mentre edifici commerciali, alberghi, pensioni, istituti di credito e uffici pubblici hanno totalizzato 1.713 scambi (-5,1%).Il settore produttivo, costituito prevalentemente da, ha registrato il primo segno positivo del 2020 (+9,3%), dopo i cali consistenti degli altri tre trimestri.