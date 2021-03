Microsoft completa acquisizione di Zenimax Media per 7,5 miliardi di dollari

Microsoft

(Teleborsa) -ha completato l’, società madre di Bethesda Softworks e attiva nello sviluppo e pubblicazione di videogiochi, per. L'operazione, annunciata lo scorso autunno, ha ricevuto tutti i via libera dalla SEC negli USA e dalla Commissione europea.Questa acquisizione comporta l'arrivo di Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios all'interno degli, società di Microsoft che si occupa della produzione di videogiochi.Questo è un passo cruciale "nella creazione di un team di studi leader del settore, un impegno che abbiamo assunto nei confronti della nostra community Xbox. ", ha scritto, capo di Xbob, in un post sul blog della società. "Con l'aggiunta dei team creativi Bethesda, i giocatori dovrebbero sapere che le console Xbox, PC e Game Pass saranno il posto migliore per provare i nuovi giochi Bethesda, inclusi alcuniin futuro che saranno", ha aggiunto.