Punta al rialzo la performance dei mercati europei

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

media

beni industriali

viaggi e intrattenimento

immobiliare

bancario

BPER

Leonardo

Inwit

Prysmian

Telecom Italia

Unicredit

Pirelli

Intesa Sanpaolo

Cerved Group

Tinexta

ERG

ENAV

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. L'attenzione degli operatori resta rivolta soprattutto ai vaccini e ai segnali di ripresa economica, ma anche ai rendimenti dell'obbligazionario che nei giorni scorsi ha generato molto nervosismo tra gli addetti ai lavori.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,19. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,54%), raggiunge 65,4 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%. Resta vicino alla parità(+0,19%). Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 25.840 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,69%),(+1,60%) e(+1,52%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,77%) e(-0,62%).di Milano, troviamo(+3,88%),(+2,61%),(+2,08%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.del FTSE MidCap,(+19,84%),(+4,27%),(+3,88%) e(+3,34%).