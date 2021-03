Scuola, in DAD anche figli del personale sanitario

(Teleborsa) -anche per iche operano nei servizi pubblici essenziali. Le unicheriguardano gli alunni concon bisogni educativi specialie leA fare chiarezza, dopo le polemiche e il caos montati nelle scorse ore, ci ha pensato una nota del Ministero dell'Istruzione. Lache ha viaggiato in particolare sulle chat di classe - ha come oggetto i figli dei lavoratori essenziali, prima inclusi secondo una circolare ministeriale delsecondo la quale "Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, Oss, Osa…), direttamente impegnato nelin termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altriIn scia a queste indicazioni, alcuni uffici scolastici territoriali e i dirigenti scolastici delle Regioni dove è previsto l'adozione della didattica a distanza, hanno stabilito di accogliere unaper ogni classe, di presenze di alunni dei figli dei lavoratori essenziali. Ma è arrivatohe ieri, replicando alla richiesta di chiarimento del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha fatto sapere che, secondo il Dpcm del 2 marzo firmato da Mario Draghi, lper il susseguirsi di decisioni contrastanti sulla possibilità per i figli dei medici, degli odontoiatri e dei sanitari in genere di poter frequentare la scuola in presenza. Avevamo chiesto un cambio di passo nelle organizzazioni sociali, che consentisse alle professioniste e ai professionisti di conciliare la vita lavorativa con quella familiare: proprio oggi, invece, i nostri figli trovano chiuse in molte regioni, e senza preavviso, le porte dei loro istituti scolastici", il commento dipresidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo),